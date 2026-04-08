NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|NETGEAR-Investition im Blick
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in NETGEAR von vor 10 Jahren heute wert
NETGEAR-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 40,938 NETGEAR-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 990,69 USD, da sich der Wert eines NETGEAR-Papiers am 07.04.2026 auf 24,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,93 Prozent.
Alle NETGEAR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 661,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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