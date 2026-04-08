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NETGEAR Aktie

NETGEAR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040

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NETGEAR-Investition im Blick 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in NETGEAR von vor 10 Jahren heute wert

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in NETGEAR-Aktien gewesen.

NETGEAR-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 40,938 NETGEAR-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 990,69 USD, da sich der Wert eines NETGEAR-Papiers am 07.04.2026 auf 24,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,93 Prozent.

Alle NETGEAR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 661,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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