NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Frühes Investment
|
23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 23.10.2021 wurden NetScout Systems-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der NetScout Systems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,94 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetScout Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 37,120 NetScout Systems-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen NetScout Systems-Anteile wären am 22.10.2026 1 422,05 USD wert, da der Schlussstand 38,31 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,20 Prozent gesteigert.
Insgesamt war NetScout Systems zuletzt 2,81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NetScout Systems Inc.
Analysen zu NetScout Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NetScout Systems Inc.
|35,41
|3,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.