NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in NetScout Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.10.2021 wurden NetScout Systems-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der NetScout Systems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,94 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetScout Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 37,120 NetScout Systems-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen NetScout Systems-Anteile wären am 22.10.2026 1 422,05 USD wert, da der Schlussstand 38,31 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,20 Prozent gesteigert.

Insgesamt war NetScout Systems zuletzt 2,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at