NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Lukrative NetScout Systems-Anlage?
|
31.07.2026 16:08:22
NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem NetScout Systems-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen NetScout Systems-Anteile letztlich bei 28,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,771 NetScout Systems-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 392,21 USD, da sich der Wert einer NetScout Systems-Aktie am 30.07.2026 auf 40,04 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,22 Prozent erhöht.
Alle NetScout Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!