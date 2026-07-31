NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NetScout Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem NetScout Systems-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen NetScout Systems-Anteile letztlich bei 28,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,771 NetScout Systems-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 392,21 USD, da sich der Wert einer NetScout Systems-Aktie am 30.07.2026 auf 40,04 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,22 Prozent erhöht.

Alle NetScout Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at