NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|NetScout Systems-Investmentbeispiel
|
27.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit NetScout Systems-Anteilen statt. Der Schlusskurs der NetScout Systems-Aktie betrug an diesem Tag 21,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,998 NetScout Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 499,54 USD, da sich der Wert einer NetScout Systems-Aktie am 26.03.2026 auf 32,60 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 49,95 Prozent gesteigert.
Alle NetScout Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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