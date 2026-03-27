NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NetScout Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit NetScout Systems-Anteilen statt. Der Schlusskurs der NetScout Systems-Aktie betrug an diesem Tag 21,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,998 NetScout Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 499,54 USD, da sich der Wert einer NetScout Systems-Aktie am 26.03.2026 auf 32,60 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 49,95 Prozent gesteigert.

Alle NetScout Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at