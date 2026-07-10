NetScout Systems Aktie

NetScout Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

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Frühe Anlage 10.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen NetScout Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das NetScout Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das NetScout Systems-Papier bei 23,08 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43,328 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der NetScout Systems-Aktie auf 44,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 942,81 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 94,28 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von NetScout Systems bezifferte sich zuletzt auf 3,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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