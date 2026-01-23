NetScout Systems Aktie

NetScout Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

NetScout Systems-Investition im Blick 23.01.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in NetScout Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,37 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 36,536 NetScout Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 016,08 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Anteils am 22.01.2026 auf 27,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,61 Prozent erhöht.

Insgesamt war NetScout Systems zuletzt 2,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

