NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in NetScout Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das NetScout Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der NetScout Systems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 29,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 34,188 Anteile im Depot. Die gehaltenen NetScout Systems-Aktien wären am 01.10.2026 1 378,80 USD wert, da der Schlussstand 40,33 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,88 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete NetScout Systems eine Marktkapitalisierung von 2,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at