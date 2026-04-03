NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Profitabler NetScout Systems-Einstieg?
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03.04.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,39 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 352,237 NetScout Systems-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 32,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 366,68 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,67 Prozent angewachsen.
NetScout Systems war somit zuletzt am Markt 2,33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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