NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Lohnende NetScout Systems-Investition?
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NetScout Systems-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die NetScout Systems-Anteile bei 30,73 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hat, hat nun 325,415 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 784,25 USD, da sich der Wert einer NetScout Systems-Aktie am 19.11.2026 auf 33,14 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,84 Prozent angezogen.
NetScout Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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