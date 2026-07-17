NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in NetScout Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der NetScout Systems-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 22,90 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 436,681 NetScout Systems-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 834,06 USD, da sich der Wert einer NetScout Systems-Aktie am 16.07.2026 auf 40,84 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +78,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NetScout Systems belief sich zuletzt auf 2,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at