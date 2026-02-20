NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetScout Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NetScout Systems-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die NetScout Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NetScout Systems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,35 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 491,400 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NetScout Systems-Papiers auf 29,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 638,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,39 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte NetScout Systems einen Börsenwert von 2,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at