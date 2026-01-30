NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetScout Systems von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NetScout Systems-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das NetScout Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 399,042 NetScout Systems-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (27,60 USD), wäre das Investment nun 11 013,57 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,14 Prozent zugenommen.

NetScout Systems war somit zuletzt am Markt 2,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at