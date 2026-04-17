NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|NetScout Systems-Anlage unter der Lupe
|
17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NetScout Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden NetScout Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,58 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hat, hat nun 44,287 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 464,57 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Papiers am 16.04.2026 auf 33,07 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 46,46 Prozent vermehrt.
Insgesamt war NetScout Systems zuletzt 2,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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