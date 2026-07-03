NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NetScout Systems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen NetScout Systems-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NetScout Systems-Aktie statt. Der Schlusskurs der NetScout Systems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,471 NetScout Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,07 USD wert. Mit einer Performance von +42,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich jüngst auf 3,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at