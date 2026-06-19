NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NetScout Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NetScout Systems-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem NetScout Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23,86 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetScout Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41,911 NetScout Systems-Anteilen. Die gehaltenen NetScout Systems-Papiere wären am 18.06.2026 1 662,62 USD wert, da der Schlussstand 39,67 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 66,26 Prozent vermehrt.

NetScout Systems war somit zuletzt am Markt 2,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at