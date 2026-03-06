NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
06.03.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetScout Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Das NetScout Systems-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,80 USD. Bei einem NetScout Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,971 NetScout Systems-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 081,29 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Papiers am 05.03.2026 auf 30,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,13 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich zuletzt auf 2,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
