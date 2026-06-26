NetScout Systems Aktie

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WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

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Rentables NetScout Systems-Investment? 26.06.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetScout Systems von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NetScout Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der NetScout Systems-Aktie betrug an diesem Tag 29,13 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 343,289 NetScout Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 13 927,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,27 Prozent angezogen.

Der Marktwert von NetScout Systems betrug jüngst 2,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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