NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Rentables NetScout Systems-Investment?
|
26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetScout Systems von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der NetScout Systems-Aktie betrug an diesem Tag 29,13 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 343,289 NetScout Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 13 927,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,27 Prozent angezogen.
Der Marktwert von NetScout Systems betrug jüngst 2,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NetScout Systems Inc.
Analysen zu NetScout Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NetScout Systems Inc.
|36,53
|2,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.