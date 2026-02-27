NetScout Systems Aktie

WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

NetScout Systems-Performance im Blick 27.02.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Wert NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetScout Systems von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in NetScout Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

NetScout Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,442 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 29,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,30 Prozent gesteigert.

Insgesamt war NetScout Systems zuletzt 2,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

