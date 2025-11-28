NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Neurocrine Biosciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Neurocrine Biosciences-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Neurocrine Biosciences-Anteile bei 57,63 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hat, hat nun 1,735 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Neurocrine Biosciences-Papiers auf 151,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 263,02 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 163,02 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Neurocrine Biosciences eine Börsenbewertung in Höhe von 15,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at