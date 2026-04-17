NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Neurocrine Biosciences-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 17.04.2016 wurde das Neurocrine Biosciences-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 46,54 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hat, hat nun 21,487 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.04.2026 gerechnet (128,41 USD), wäre die Investition nun 2 759,13 USD wert. Mit einer Performance von +175,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Neurocrine Biosciences betrug jüngst 13,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at