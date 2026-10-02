Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
|Neurocrine Biosciences-Investment
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02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Neurocrine Biosciences-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Neurocrine Biosciences-Aktie 50,64 USD wert. Bei einem Neurocrine Biosciences-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,747 Neurocrine Biosciences-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Neurocrine Biosciences-Aktie auf 140,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 778,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 177,86 Prozent vermehrt.
Der Neurocrine Biosciences-Wert an der Börse wurde auf 14,44 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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