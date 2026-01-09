NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Neurocrine Biosciences-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Neurocrine Biosciences-Aktie an diesem Tag 107,99 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert, befänden sich nun 92,601 Neurocrine Biosciences-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Neurocrine Biosciences-Aktie auf 135,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 553,94 USD wert. Mit einer Performance von +25,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Neurocrine Biosciences eine Börsenbewertung in Höhe von 14,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at