Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
|Neurocrine Biosciences-Investment
|
29.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Neurocrine Biosciences-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,963 Neurocrine Biosciences-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 714,43 USD, da sich der Wert einer Neurocrine Biosciences-Aktie am 28.05.2026 auf 156,39 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +71,44 Prozent.
Neurocrine Biosciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,66 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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