Neurocrine Biosciences Aktie

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WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

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Neurocrine Biosciences-Investment 29.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Neurocrine Biosciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Neurocrine Biosciences-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,963 Neurocrine Biosciences-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 714,43 USD, da sich der Wert einer Neurocrine Biosciences-Aktie am 28.05.2026 auf 156,39 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +71,44 Prozent.

Neurocrine Biosciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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