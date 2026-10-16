Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
|Rentables Neurocrine Biosciences-Investment?
|
16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Neurocrine Biosciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Neurocrine Biosciences-Aktie an diesem Tag bei 113,60 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hat, hat nun 0,880 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 136,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,55 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 20,55 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Neurocrine Biosciences belief sich zuletzt auf 13,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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