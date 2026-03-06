NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Neurocrine Biosciences-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Neurocrine Biosciences-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 100,73 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,928 Neurocrine Biosciences-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 287,00 USD, da sich der Wert einer Neurocrine Biosciences-Aktie am 05.03.2026 auf 129,64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,70 Prozent.

Zuletzt verbuchte Neurocrine Biosciences einen Börsenwert von 13,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at