Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
|Performance unter der Lupe
|
11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr eingebracht
Am 11.09.2025 wurden Neurocrine Biosciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 143,60 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert, befänden sich nun 6,964 Neurocrine Biosciences-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (156,57 USD), wäre das Investment nun 1 090,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,03 Prozent gesteigert.
Neurocrine Biosciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,77 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neurocrine Biosciences Inc.
Analysen zu Neurocrine Biosciences Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Neurocrine Biosciences Inc.
|135,00
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.