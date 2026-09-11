NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Neurocrine Biosciences-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.09.2025 wurden Neurocrine Biosciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 143,60 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert, befänden sich nun 6,964 Neurocrine Biosciences-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (156,57 USD), wäre das Investment nun 1 090,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,03 Prozent gesteigert.

Neurocrine Biosciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,77 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at