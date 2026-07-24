Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
|Performance unter der Lupe
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24.07.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren abgeworfen
Neurocrine Biosciences-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 100,02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,000 Neurocrine Biosciences-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.07.2026 auf 174,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174,12 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +74,12 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Neurocrine Biosciences eine Börsenbewertung in Höhe von 17,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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