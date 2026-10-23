Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
|Lohnende Neurocrine Biosciences-Investition?
|
23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Neurocrine Biosciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Neurocrine Biosciences-Anteile bei 103,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Neurocrine Biosciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,658 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 1 383,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 143,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,39 Prozent vermehrt.
Der Neurocrine Biosciences-Wert an der Börse wurde auf 14,35 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neurocrine Biosciences Inc.
Analysen zu Neurocrine Biosciences Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Neurocrine Biosciences Inc.
|127,40
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.