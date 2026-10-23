Neurocrine Biosciences Aktie

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WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

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Lohnende Neurocrine Biosciences-Investition? 23.10.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Neurocrine Biosciences-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Neurocrine Biosciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Neurocrine Biosciences-Anteile bei 103,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Neurocrine Biosciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,658 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 1 383,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 143,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,39 Prozent vermehrt.

Der Neurocrine Biosciences-Wert an der Börse wurde auf 14,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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