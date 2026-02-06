Neurocrine Biosciences Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Neurocrine Biosciences-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Neurocrine Biosciences-Aktie betrug an diesem Tag 105,02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,952 Neurocrine Biosciences-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 137,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +31,34 Prozent.
Alle Neurocrine Biosciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
