NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Neurocrine Biosciences-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Neurocrine Biosciences-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 107,69 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Neurocrine Biosciences-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,929 Neurocrine Biosciences-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,83 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Papiers am 15.01.2026 auf 133,35 USD belief. Mit einer Performance von +23,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Neurocrine Biosciences einen Börsenwert von 13,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at