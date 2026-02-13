NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Neurocrine Biosciences-Investment verdienen können.

Am 13.02.2021 wurden Neurocrine Biosciences-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Neurocrine Biosciences-Aktie 114,10 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,764 Neurocrine Biosciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.02.2026 1 078,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 123,10 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 7,89 Prozent.

Neurocrine Biosciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at