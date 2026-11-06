NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Neurocrine Biosciences-Aktien verdienen können.

Am 06.11.2025 wurden Neurocrine Biosciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 154,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,646 Neurocrine Biosciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 159,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,20 Prozent erhöht.

Der Neurocrine Biosciences-Wert an der Börse wurde auf 16,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at