Neurocrine Biosciences Aktie

Neurocrine Biosciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

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Neurocrine Biosciences-Anlage unter der Lupe 26.06.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Neurocrine Biosciences gewesen.

Am 26.06.2023 wurde das Neurocrine Biosciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 96,09 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 104,069 Neurocrine Biosciences-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 086,07 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Papiers am 25.06.2026 auf 164,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,86 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Neurocrine Biosciences einen Börsenwert von 16,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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