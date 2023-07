NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Neurocrine Biosciences eingebracht

Bei einem frühen Investment in Neurocrine Biosciences-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 28.07.2020 wurde die Neurocrine Biosciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Neurocrine Biosciences-Aktie an diesem Tag 121,65 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert, befänden sich nun 0,822 Neurocrine Biosciences-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 83,23 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Papiers am 27.07.2023 auf 101,25 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,77 Prozent.

Neurocrine Biosciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at