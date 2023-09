NASDAQ Composite Index-Wert New York Community Bancorp-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in New York Community Bancorp gekostet

Wer vor Jahren in New York Community Bancorp eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades New York Community Bancorp-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das New York Community Bancorp-Papier bei 14,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 68,353 New York Community Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des New York Community Bancorp-Papiers auf 12,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 842,11 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15,79 Prozent vermindert.

Der New York Community Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 8,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at