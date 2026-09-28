Nexstar Media Group Aktie

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WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

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Rentable Nexstar Media Group-Anlage? 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Nexstar Media Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nexstar Media Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers betrug an diesem Tag 55,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,814 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 294,09 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Papiers am 25.09.2026 auf 162,10 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 194,09 Prozent zugenommen.

Nexstar Media Group war somit zuletzt am Markt 4,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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