Nexstar Media Group Aktie

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WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

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Langfristige Performance 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nexstar Media Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Nexstar Media Group-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 151,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Nexstar Media Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,660 Nexstar Media Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,56 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Papiers am 16.10.2026 auf 164,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,56 Prozent.

Nexstar Media Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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