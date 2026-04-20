NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Nexstar Media Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nexstar Media Group-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 147,50 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Nexstar Media Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,780 Nexstar Media Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers auf 200,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 361,22 USD wert. Das entspricht einem Plus von 36,12 Prozent.

Alle Nexstar Media Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at