Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Performance im Blick
|
20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nexstar Media Group-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 147,50 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Nexstar Media Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,780 Nexstar Media Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers auf 200,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 361,22 USD wert. Das entspricht einem Plus von 36,12 Prozent.
Alle Nexstar Media Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!