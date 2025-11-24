NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Nexstar Media Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Nexstar Media Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Nexstar Media Group-Aktie an diesem Tag bei 58,91 USD. Bei einem Nexstar Media Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 169,750 Nexstar Media Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers auf 189,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 130,37 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 221,30 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Nexstar Media Group belief sich zuletzt auf 5,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at