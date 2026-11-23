Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Frühe Anlage
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nexstar Media Group-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 58,70 USD. Bei einem Nexstar Media Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 170,358 Nexstar Media Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 33 412,27 USD, da sich der Wert einer Nexstar Media Group-Aktie am 20.11.2026 auf 196,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 234,12 Prozent.
Der Börsenwert von Nexstar Media Group belief sich jüngst auf 6,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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