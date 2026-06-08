NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Nexstar Media Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Nexstar Media Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Nexstar Media Group-Anteile an diesem Tag bei 53,35 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nexstar Media Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 187,441 Nexstar Media Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 182,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 118,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 241,18 Prozent erhöht.

Nexstar Media Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at