NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nexstar Media Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Nexstar Media Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 157,85 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Nexstar Media Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,335 Nexstar Media Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 169,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 071,18 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,12 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Nexstar Media Group eine Börsenbewertung in Höhe von 5,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at