Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Lohnender Nexstar Media Group-Einstieg?
|
26.01.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die Nexstar Media Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Nexstar Media Group-Papier 157,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,340 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 350,43 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 23.01.2026 auf 212,99 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,04 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Nexstar Media Group belief sich jüngst auf 6,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!