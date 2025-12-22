Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
22.12.2025 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Nexstar Media Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Nexstar Media Group-Papier bei 56,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,785 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.12.2025 360,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 201,96 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 360,51 USD, was einer positiven Performance von 260,51 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Nexstar Media Group betrug jüngst 6,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
