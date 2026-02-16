NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Nexstar Media Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Nexstar Media Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,720 Nexstar Media Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers auf 231,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 177,15 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +517,72 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nexstar Media Group einen Börsenwert von 7,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at