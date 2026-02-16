Nexstar Media Group Aktie

WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

Nexstar Media Group-Investment 16.02.2026

NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Nexstar Media Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Nexstar Media Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,720 Nexstar Media Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers auf 231,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 177,15 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +517,72 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nexstar Media Group einen Börsenwert von 7,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nexstar Media Group Inc.

Analysen zu Nexstar Media Group Inc.

Aktien in diesem Artikel

Nexstar Media Group Inc. 193,30 -0,80%

