Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Nexstar Media Group-Investment
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Nexstar Media Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,720 Nexstar Media Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers auf 231,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 177,15 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +517,72 Prozent.
Zuletzt verbuchte Nexstar Media Group einen Börsenwert von 7,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nexstar Media Group Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Nexstar Media Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.02.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
02.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: Wäre eine Investition in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.at)
Analysen zu Nexstar Media Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nexstar Media Group Inc.
|193,30
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.