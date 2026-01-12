NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nexstar Media Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Nexstar Media Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 114,61 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 87,252 Nexstar Media Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.01.2026 18 189,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 208,47 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81,90 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Nexstar Media Group zuletzt 6,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at