Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Frühe Anlage
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Nexstar Media Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,775 Nexstar Media Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 190,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 767,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 276,76 Prozent gesteigert.
Der Nexstar Media Group-Wert an der Börse wurde auf 5,82 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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