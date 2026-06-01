Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Nexstar Media Group-Performance
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01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 01.06.2021 wurde das Nexstar Media Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Nexstar Media Group-Aktie an diesem Tag bei 150,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,637 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 184,24 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Papiers am 29.05.2026 auf 178,43 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 184,24 USD entspricht einer Performance von +18,42 Prozent.
Nexstar Media Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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