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Nexstar Media Group Aktie

Nexstar Media Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

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Frühe Anlage 16.03.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nexstar Media Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Nexstar Media Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Nexstar Media Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,06 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 212,495 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers auf 233,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49 640,88 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 396,41 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Nexstar Media Group bezifferte sich zuletzt auf 7,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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