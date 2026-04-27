Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Lohnende Nexstar Media Group-Anlage?
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27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nexstar Media Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Nexstar Media Group-Aktie statt. Der Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers betrug an diesem Tag 172,77 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nexstar Media Group-Aktie investiert, befänden sich nun 57,880 Nexstar Media Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nexstar Media Group-Aktien wären am 24.04.2026 11 794,87 USD wert, da der Schlussstand 203,78 USD betrug. Damit wäre die Investition um 17,95 Prozent gestiegen.
Nexstar Media Group wurde am Markt mit 6,19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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